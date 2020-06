Pandemia: Mais de 80% dos municípios acreanos já têm óbitos por coronavírus

A pandemia de coronavírus já chegou a todos os municípios acreanos e deixou mortos em mais de 80% deles. Somente Manuel Urbano e as isoladas Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter não enterraram moradores até o momento.

Já são quase 240 óbitos por covid-19. As cidades com maior número de mortos são Rio Branco (171) e Cruzeiro do Sul (21). Porto Acre vem em seguida, com 6 vítimas fatais. Plácido de Castro e Brasileia têm, ambas, 5 óbitos.

PUBLICIDADE

Assis Brasil, Epitaciolândia e Senador Guioamar possuem 4 mortes, cada. Tarauacá e Rodrigues Alves têm 3. Acrelândia, Capixaba, Sena Madureira aparem em seguida com duas mortes. Entre as cidades que registram apena sum óbito estão Bujari, Feijó, Mâncio Lima, Santa Rosa do Purus e Xapuri.

Em todo o Acre já são mais e 8,7 mil casos confirmados.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários