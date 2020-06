Parada do Orgulho LGBTQI+ será transmitida on-line. Veja onde assistir

Apandemia do coronavírus não vai impedir que a Parada do Orgulho LGBTQIA+, considerada a maior do mundo, aconteça. Pela primeira vez, será realizada uma Parada Virtual, transmitida em 11 canais do YouTube, neste domingo (14/6), às 14h.

A transmissão terá duração de 8h e será exibida nos canais dos apresentadores, além do Dia Estúdio, da Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo (APOGLBT-SP), e do YouTube Brasil.

Segundo o portal UOL, nomes como Glória Groove e Daniela Mercury já estariam confirmados para apresentar suas músicas na Parada on-line.

No Instagram, a organização da Parada anunciou que Lorelay Fox, Mandy Candy, Jean Luca, Nátaly Neri, Louie Ponto, Spartakus Santiago, e Herbertt e Fernanda, do Canal das Bee, além dos criadores Fih e Edu, serão os responsáveis por apresentar o evento.

