Parece pintura! Linhas magnéticas da Via Láctea

Parece uma pintura de Van Gogh, mas é a nossa galáxia, vista pelo satélite Planck, da Agência Espacial Europeia (ESA). Ele analisou pequenos grãos de poeira magneticamente alinhados ao longo da Via Láctea, e as observações revelam campos magnéticos antes desconhecidos ao longo galáxia.

Embora os minúsculos grãos de poeira – matéria prima da formação de estrelas – sejam muito frios, eles emitem luz de comprimentos de onda muito longos. Esses grãos de poeira cósmica quase sempre estão girando rapidamente, dezenas de milhões de vezes por segundo, devido a colisões com fótons e átomos em movimento rápido.

Na imagem, o vermelho escuro mostra o plano da Via Láctea, onde a concentração de poeira é a mais alta. Os enormes arcos acima do plano são provavelmente remanescentes de eventos explosivos que ocorreram no núcleo da nossa galáxia. As linhas curvas se alinham com os filamentos interestelares de gás hidrogênio neutro e fornecem evidências de que os campos magnéticos podem complementar a gravidade não apenas no formato do meio interestelar, mas também na formação de estrelas.

