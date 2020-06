Partidos grandes e nanicos pipocaram contra declaração de Petecão sobre aliança no Acre

Tudo pronto

A Secretaria de Estado de Educação está com tudo pronto para iniciar as aulas de ensino à distância. O projeto denominado Escola em Casa promete revolucionar o setor. Uma parceria com a Secretaria de Comunicação promete levar a sala de aula para a casa dos alunos.

PUBLICIDADE

Zilmar

Tudo indica que a pré-candidata de Zilmar no Bujari com apoio da senadora Mailza Gomes (Progressistas-Ac), foi implodida. O prefeito Romualdo usou seu poder de intervenção para afastar qualquer possibilidade e hoje se apresenta como tal.

Pressão

Alguns setores da área econômica ainda não aprenderam que o atual governo não age na pressão. O Projeto Convívio sem Covid será colocado em execução com muita responsabilidade. O Palácio melhor que qualquer outro setor sabe das perdas enfrentadas pelo setor.

Ação visionária

A prefeita Socorro Neri se reuniu nesta quarta-feira (17) com lideranças do setor madeireiro e empresários do Distrito Industrial. Nesta quinta, ela bate o martelo de isenção no setor. A reunião será as 18 horas. O setor está contente com o que foi pactuado.

PRF x Madeireiros

Muitas reclamações chegam ao Instituto de Meio Ambiente do Acre em função da ação dos agentes da Policia Rodoviária Federal na apreensão de alguns caminhões com toras e madeiras. O setor defende uma reciclagem dos agentes na medição. Algumas barrigadas foram dadas nas últimas semanas.

Reforço

O presidente do Solidariedade, Israel Milani, reforçou na manhã de hoje, a pré-candidatura do advogado Luziel Carvalho. A última pesquisa, por motivos não esclarecidos, deixou o nome do pré-candidato fora do questionário induzido.

Forçando a barra

Alguns partidos considerados grandes como o MDB, e os nanicos como PODEMOS, CIDADANIA e SOLIDARIEDADE, pipocaram contrários a declaração do Senador Sergio Petecão (PSD-AC) dando garantias de que tem 13 partidos em uma Aliança.

Sem diálogo

Segundo as executivas acima, nenhuma conversa ou diálogo foi aberto para tratar de alianças. Para os partidos, alguns políticos experientes esquecem que a eleição é de dois turnos.

Jingle

“Prefeito perseguidor” é uma das mensagens gravadas em um jingle que tomou conta das ruas do Bujari. Dois grupos, formados pelo do atual prefeito Romualdo e do PSB, na pessoa do Jacaré, travam uma disputa política na região, onde do pescoço pra baixo é canela.

Zona morta

Impressiona como a professora Branca, em Senador Guiomard, sumiu do cenário político. Há quem afirme que ela é carta fora do baralho atendendo a um pedido do marido.

Pontos

Quem subiu um pouco na avaliação no município de Senador Guiomard com o sumiço da professora Branca é o atual prefeito André Maia. O problema é a rejeição enfrentada pelo dentista. Maia é o mais rejeitado entre os pré-candidatos.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários