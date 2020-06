Pastor transforma igreja em bar para protestar contra proibição de cultos

O pastor argentino Daniel Cattaneo, da Comunidad Redentor, em Santa Fé, transformou a igreja evangélica na qual trabalha em um bar, como forma de protestar contra as restrições impostas pelo governo argentino em razão da pandemia de Covid-19 . Enquanto alguns setores, como bares, já iniciaram a retomada gradual das atividades, os cultos continuam vetados no país.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Cattaneo aparece vestido como garçom, dizendo que o espaço da igreja foi reaberto como um ‘bar de adoração’. “Nós estamos aqui hoje, vestidos desta maneira, carregando uma bandeja, porque parece que está é a única maneira de servirmos à palavra de Deus”, diz o pastor evangélico.

Outros membros da igreja, também vestidos como garçons, carregavam bíblia em bandejas, e entregavam os livros aos fiéis, sentados em mesas espalhadas por todo o lugar. “Além da vitela à milanesa rumo à mesa quatro, aqui vai a palavra de Deus da casa do Senhor para todas as nações”, diz Cattaneo em outro momento da celebração.

Em entrevista à imprensa local, o pastor disse que os templos religiosos estão sendo discriminados pelo governo argentino. “Queremos exercer nosso direito constitucional de praticar nossa fé. Bares podem abrir, lojas podem abrir, por que eles estão nos discriminando?”, questionou.

Cattaneo já pensou em outras formas de continuar com as atividades religiosas. Ele anunciou que, no domingo (14), será feito um culto drive-in em um espaço aberto perto da igreja.

Um recorde de 1.391 novos casos foi registrado na Argentina na última sexta-feira, todos, exceto 89 deles, em Buenos Aires. No total, foram e 28.764 casos e 785 mortes.

