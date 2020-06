Paulo Guedes diz que Bittar é um grande brasileiro e confirma construção de estrada a Pucallpa

Em reunião com bancada do Acre, ministro afirmou que governo vai começar e terminar a BR

O ministro da Economia Paulo Guedes confirmou nesta sexta-feira (19), em reunião com parte da bancada do Acre, em Brasília, que o governo Bolsonaro vai começar e terminar as obras da estrada entre Cruzeiro do Sul e o departamento peruano de Pucallpa.

Pouco mais de 200 quilômetros separam as duas cidades. Com a construção da rodovia, o Acre ganhará mais uma saída ao Pacífico, desta vez pelo Juruá.

PUBLICIDADE

“Queremos reforçar esse investimento em estrutura transnacional e não tem melhor exemplo do que esse do Acre, porque aí, atravessando o Peru, nós chegamos ao Oceano Pacífico. É um grande projeto nosso”, disse Guedes.

O senador Márcio Bittar (MDB), que agendou a reunião com o vice-governador Major Rocha (PSDB) e parlamentares acreanos, e comemorou o compromisso firmado pelo ministro.

“Essa obra tem uma visão econômica. A continuidade da BR-364 ligando nosso estado a Pucallpa vai prosperar a economia e gerar milhares e empregos que hoje fazem tanta falta na região”, disse Bittar.

Bittar também agradeceu o apoio do governo federal para a recuperação de 25 quilômetros do Igarapé São Francisco, em Rio Branco. As obras beneficiarão 60 mil pessoas que vivem no entorno do manancial.

Em um vídeo gravado logo após a reunião, Paulo Guedes disse que Marcio Bittar é um grande brasileiro, que tem apoiado as reformas do Brasil.

“Sentimos que é nossa obrigação retribuir esse apoio. Vamos começar e terminar a estrada. Esse é um grande projeto nosso e de na gestão do Bird aumentar a carteira de investimentos no Brasil e também do Bi, onde junto com os americanos, queremos reforçar essa estrutura transnacional e não tem um melhor exemplo que esse do Acre, porque nos vamos nos unir ao Peru, e atravessando o Peru a gente chega no oceano Pacífico. O senador Marcio Bittar e o Acre terão todo o nosso apoio”, garantiu Guedes.

Participaram da reunião os deputados federais Manoel Marcos e Mara Rocha, e o deputado Luiz Gonzaga. O presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano Ribeiro também esteve presente.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários