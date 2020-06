PC Siqueira apaga postagem onde se defendia de acusações de pedofilia

PC Siqueira decidiu apagar, na madrugada desta segunda-feira (15/6), a postagem que fez para se defender das acusações de pedofilia que sofreu na internet e virou caso de polícia.

Após deletar a postagem, onde o youtuber citava sinais de falsificação na conversa, PC publicou um Stories com a frase: “You want darker we kill the flame” (se você deseja escuridão, nós apagamos a chama), trecho da música You Want It Darker de Leonard Cohen. Além disso, PC também privou sua conta na rede social apenas para seguidores.

PUBLICIDADE

Na publicação agora apagada, PC Siqueira se disse chocado com as acusações: “Confesso que fiquei chocado, atordoado e passei por um dos piores momentos da minha vida. Ninguém imagina um dia ver seu próprio nome envolvido com um crime abominável”. Segundo ele, o vídeo divulgado por uma conta na internet é uma fake news. PC ainda mostrou sinais de que as imagens seriam uma montagem.

“Se formos prestar atenção nesse vídeo asqueroso, ele leva 1 minuto e 31 segundos para o relógio do celular mudar! Nem esse cuidado os falsificadores tiveram. Além disso, o símbolo de verificação tem um espaçamento diferente do verdadeiro. Está tudo ali, pra quem quiser ver. A operadora da suposta linha do vídeo é pré-paga dos Estados Unidos. O celular é um samsung e está gravando a tela de um iphone. Enfim, são muitas evidências que demonstram a falsificação mal feita”, disparou PC Siqueira.

Entenda

Um perfil do Twitter divulgou, no último dia 10, prints de supostas conversas do criador de conteúdo em que ele compartilharia a foto de uma criança de 6 anos nua. O perfil que vazou as conversas é o Exposed Emo, o mesmo que divulgou conversas do baterista Japinha com uma adolescente. O músico foi afastado da banda CPM 22.

Na suposta conversa, PC Siqueira falaria com um amigo, que teve o nome preservado. Ele diz que a mãe da criança teria enviado as fotos da filha. “Ela parou porque sabe que pode dar merda”, teria dito o youtuber.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários