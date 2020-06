PC Siqueira deleta canal do YouTube após acusações de pedofilia

O criador de conteúdo retirou do ar o material que estava no canal maspoxavida, criado em 2010

O criador de conteúdo PC Siqueira deletou, nesta terça-feira (16/06), seu canal de YouTube, chamado “maspoxavida”. A decisão vem na esteira das acusações de pedofilia contra o youtuber.

Os fãs do influencer notaram a falta do canal na tarde desta terça. O maspoxavida foi criado em 2010 e tornou PC Siqueira em um dos youtubers mais famosos do país.

O Instagram de PC Siqueira também está fechado, novos seguidores precisam pedir autorização ao influencer.

PC Siqueira está sendo investigado após um perfil do Twitter ter compartilhado um vídeo no qual o influencer supostamente compartilharia imagens de uma criança de seis anos nua.

PC Siqueira negou a veracidade da conversa. Em seguida, um áudio atribuído ao influencer traria a confissão dele. A conversa não foi confirmada pelo criador de conteúdo.

Investigação

“A 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), apura a denúncia feita por meio das redes sociais contra a pessoa citada”, diz nota da Polícia Civil de São Paulo.

