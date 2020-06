Pedestres e motoristas se juntam a evangélicos em louvor na frente do PS para pacientes com covid-19

Um carro de som, parado na Avenida Getúlio Vargas, foi utilizado para que as mensagens chegassem aos pacientes

A noite deste sábado (13) foi emocionante para os pacientes com covid-19 que estão internados no Pronto Socorro de Rio Branco. Um grupo de evangélicos fizeram uma corrente de louvor na frente do hospital. Pedestres se juntaram ao grupo que cantou e orou pela cura dos pacientes. Eles também leram passagens bíblicas para confortar os enfermos.

Um carro de som, parado na Avenida Getúlio Vargas, foi utilizado para que as mensagens chegassem aos pacientes. Alguns deles, nas janelas, aparecem em vídeo com as mãos estendidas em sinal de recebimento de bençãos.

Confira o vídeo:

