Penitenciária de Cruzeiro do Sul confirma contaminação de detento por Covid-19

Em nota, a Direção do Complexo Penitenciário do Juruá, Manoel Neri, informou que um dos reeducandos testou positivo para a Covid-19. O paciente é homem e tem as iniciais A.H.S.S.

Segundo a direção, o preso com o novo coronavírus está em isolamento e que os outros reeducandos que dividiram cela com ele, estão sendo observados pela equipe de Saúde da penitenciária.

Segundo a nota, o paciente está bem, sem risco de morte, sendo devidamente medicado e monitorado.

Brazil Confirmados 531,768 +2,363 (24h) Mortes 30,152 +106 (24h) Recuperados 211,080 39.69% Ativos 290,536 54.64%

