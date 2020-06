Pescadores aproveitam período de piracema no rio Juruá; assista

Nos últimos dias, no rio Juruá, tanto no período do dia quanto no período da noite, há uma intensa movimentação de pescadores em canoas

Na segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul, a fartura de mandim é grande desde a última semana, quando deu-se inicio ao período de piracema na região. Vale destacar que este é o período de desova e reprodução dos peixes.

Nos últimos dias, no rio Juruá, tanto no período do dia quanto no período da noite, há uma intensa movimentação de pescadores em canoas. Nesta quarta-feira (24), um cinegrafista amador registrou o momento em que algumas pessoas tentavam, lógico, pescar alguma coisa no local. Assista:

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários