Pesquisador do interior do Acre diz ter encontrado a cura para a Covid-19

E se a cura para a pandemia do novo coronavírus estivesse no coração da floresta amazônica? Um pesquisador de plantas medicinais do Acre afirma que está. Jaribe Ferreira criou um composto de ervas medicinais e tem usado para tratar pessoas que tiveram a doença.

O surpreendente é que, de acordo com ele, algumas pessoas se dizem curadas pelo “remédio”. De acordo com vídeo postado pelo jornalista Rogério Wenceslau, trata-se de um composto à base de ingredientes como alho e o gengibre.

“São quatro ingredientes, que já estudados cientificamente. O composto serve para aumentar a imunidade dos órgãos respiratórios, serve para tosse, inclusive, ele regula até a pressão arterial”, explica.

Veja:

