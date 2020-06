PF cumpriu mandados na Saúde Municipal e prefeitura garante apoio à operação

A Prefeitura de Rio Branco, mantendo seu compromisso com a transparência, informa que na manhã de hoje, 5/06, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão, objeto da “Operação Dose de Valores”, na Secretaria Municipal de Saúde e na Comissão Permanente de Licitações.

No cumprimento, foram solicitados e fornecidos documentos relativos a compras realizadas no período de 2016 a 2019 e apreendido um computador. A gestão reitera seu apoio a toda ação de combate à corrupção e coloca todas as unidades administrativas à disposição para prestar informações que venham a ser solicitadas pelas instituições.