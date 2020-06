PM prende trio e desmonta laboratório de drogas no interior do Acre

Prisão ocorreu na Rua Paulo Lins de Albuquerque, no Bairro Avelino Leal, no município de Tarauacá

Raimisson da Silva Meleiro, de 20 anos, Soraia Martins da Silva, de 25, e Antônio Edvan Paula, de 39 anos, foram presos acusados de tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira (25), na Rua Paulo Lins de Albuquerque, no Bairro Avelino Leal, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

O Grupo Tático (GT7) estava em patrulhamento de rotina quando recebeu uma denúncia via CIOSP, informando que uma residência no bairro Avelino Leal, estava funcionando como laboratório de refino e ponto de venda de drogas.

De posse da denúncia, o Tático se deslocou até a casa denunciada. Ao chegar no local, realizaram um cerco policial, não dando chance dos acusados fugirem ou de se livrarem dos entorpecentes que estavam no ambiente. Raimisson e Antônio ainda tentaram fugir pela porta de trás, mas os militares já haviam cercado a residência.

Soraia ainda tentou se livrar da droga pela janela, mas não teve êxito, porque a PM viu e conseguiu recuperar os entorpecentes. Ao todo foram apreendidos mais de 2 quilos de drogas entre maconha, cocaína e mais de 648 reais em espécie, além de muitos produtos sem notas fiscais que estava nessa casa.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao trio, que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as drogas e os objetos apreendidos, para os procedimentos cabíveis.

