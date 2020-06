Polícia Civil dispensa licitação e vai gastar mais de R$ 700 mil com aluguel de veículos no AC 

O anúncio foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (18)

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (18) , a direção geral da Polícia Civil divulgou um contrato firmado com dispensa de licitação, que visa adquirir veículos alugados por mais de R$ 700 mil.

A empresa ficará responsável pela prestação de serviços de locação de veículos tipo passeio, sem condutor, para atender as necessidades da Polícia Civil do Estado do Acre, na capital e interior do estado, pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme especificações do Termo de Referência.

No Diário é informado que o valor unitário do automóvel é de R$ 2.800,00. Já o valor mensal é de R$ 117.600,00 perfazendo o valor total de R$ 705.600,00.

O contrato tem validade até dia 30 de novembro deste ano sem a possibilidade de prorrogação de contrato.

