Polícia Federal chega à prefeitura de Sena nesta sexta e ninguém entra ou sai do órgão

A Polícia Federal (PF), com a deflagração da Operação Dose de Valores, no intuito de combater associação criminosa mantida para a prática de atos de corrupção de agentes públicos, peculato-desvio de verbas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS) e lavagem de capitais, decorrentes de contratos de fornecimentos de medicamentos e insumos hospitalares, chegou também ao município de Sena Madureira na manhã desta sexta-feira (5).

Uma caminhonete da Polícia Federal está estacionada ao lado da prefeitura do município, desde as primeiras horas do dia. Os agentes estão dentro da sede e até o momento ninguém sai ou entra.

As informações foram repassadas pela reportagem do site YacoNews, que acompanha de perto o processo de investigação.

Não se sabe até o momento se o prefeito Mazinho Serafim está na cidade.

Como desdobramento da operação, buscas e apreensões também estão sendo realizadas, concomitantemente, em 30 endereços nos municípios de Rio Branco/AC, Feijó/AC, Tarauacá/AC, Senador Guiomard/AC, Porto Acre/AC, Porto Velho/RO, Joao Pessoa/PB.

