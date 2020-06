Policia Militar apreende mais de um quilo de cocaína no Bairro da Paz

Uma ação de policias militares do 1ª Batalhão resultou na apreensão de mais de 1 quilo de cocaína. A ação policial ocorreu no fim da manhã desta quinta-feira, 4, no Beco Campinas, região do Bairro da Paz. “A guarnição tava fazendo uma ronda no local e, avistou o suspeito numa área de mata. Parte da droga ainda seria refinada”, disse o Tenente Abraão.

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante. Além da Droga os policiais apreenderam uma escopeta e munição. O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil.

Mais cedo, a mesma guarnição, apreendeu um adolescente de 17 anos. O menor foi flagrado vendendo entorpecente, na Rua Fonte Nova, região do Bairro da Conquista. Com o adolescente foram encontrados 115 papelotes de maconha.

