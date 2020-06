Policial do Acre reage a assalto e mata criminoso em Rondônia

O militar conseguiu ir até o quarto, pegou a arma e atirou três vezes no assaltante

Um policial militar do Acre reagiu a um assalto e matou um dos envolvidos no crime.

De acordo com informações da polícia rondoniense, três criminosos armados chegaram ao local e anunciaram o roubo.

O proprietário e as pessoas que estavam no local foram rendidas e obrigados a ficarem deitados no chão.

Um dos bandidos pegou a chave de um caminhonete modelo S-10 e deixou o flutuante.

Os outros criminosos permaneceram na embarcação com os reféns. A intenção era levar a caminhonete para o território Boliviano, mas após um dos bandidos dizer que iria revistar todos os quartos, o policial acreano e os demais reféns reagiram. A partir daí ouve luta corporal.

O militar conseguiu ir até o quarto, pegou a arma e atirou três vezes no assaltante. O outro envolvido ficou lesionado durante a luta corporal e acabou preso.

Uma mulher que fazia parte da quadrilha também foi presa. O veículo roubado foi recuperado em Nova Mamoré, antes que fosse levado para a Bolívia.

