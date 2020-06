Policial é investigado por suspeita de participar de fuga em massa Cruzeiro do Sul

Pelo menos 31 apenados do Presídio Manoel Nery pretendiam escapar da unidade na madrugada deste domingo

Um policial penal está sendo investigado pela possível colaboração num plano de fuga em massa de detentos do Presidio Manoel Nery em Cruzeiro do Sul.

O suspeito, que atua na unidade prisional, teria ajuda na ação criminosa dentro e fora do presídio, principalmente com informações.

Além disso, existe a suspeita que o policial penal avisaria qual seria o melhor momento para ocorrer a fuga.

Pelo menos 31 apenados do Presídio Manoel Nery pretendiam escapar da unidade na madrugada deste domingo (14).

Mas o plano foi frustrado após a prisão de dois criminosos que estavam próximos à unidade. Os acusados identificados por Moises e Energildo seriam os responsáveis por dar suporte à fuga em massa.

A dupla estava numa caminhonete e portava cinco armas de fogo, entre elas, duas pistolas calibre 380 e, mais de 100 unidades de grampos de metal para cortar pneus de carros.

A polícia encontrou ainda mais de R$ 3.500 com a dupla. A participação de criminosos de Rio Branco está sendo investigada pelo setor de Inteligência da Secretária de Segurança Publica.

Durante uma revista no interior do presidio policiais penais encontraram buracos em duas paredes de celas, no pavilhão 7.

O foco da ação dos bandidos era resgatar duas lideranças de uma organização criminosa que atua na região do Juruá.

