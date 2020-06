Preço do FIFA 21 revolta e vira motivo de piada: “Neymar vem junto?”

O preço de lançamento do FIFA 21 no Brasil está gerando inúmeras críticas da comunidade. A Edição Standard (Standard Edition), a mais barata das três que estão em pré-venda para PS4, Xbox One e PC, custa R$ 299. Isso representa um aumento de cerca de 25% em relação a por quanto a mesma versão do FIFA 20 era vendida na mesma época. A alta gerou tanta reclamação que virou até motivo de piada entre os fãs do simulador de futebol da EA Sports.

Para muitos usuários, o preço do jogo está caro. Eles inclusive debocharam do aumento, se perguntando se “ganhariam” Neymar, craque do Paris Saint-Germain (PSG) e da seleção brasileira, junto com a compra. Outros deixaram claro o espanto com o novo valor e a possibilidade de sequer voltarem a jogar a franquia.

PUBLICIDADE

Como de costume na franquia, o FIFA 21 está em pré-venda em três versões com preço diferente entre elas. Além da Edição Standard (Standard Edition), os jogadores também podem adquirir ou a Edição dos Campeões (Champions Edition), que custa R$ 399, ou a Edição Ultimate (Ultimate Edition), por R$ 499. O aumento para essas versões foi de 25% e 28%, respectivamente.

Preço na época de pré-venda

FIFA 20 FIFA 21 Variação

Edição Standard R$ 239 R$ 299 + 25%

Edição dos Campeões R$ 319 R$ 399 + 25%

Edição Ultimate R$ 389 R$ 499 + 28%

O GloboEsporte.com pediu esclarecimentos à EA Sports sobre os motivos para o aumento de preço, mas a empresa não respondeu até a publicação desta reportagem.

FIFA 21 será lançado no dia 9 de outubro para PS4, Xbox One e PC. Posteriormente, o jogo também chegará para os consoles da nova geração PS5 e Xbox Series X.

O FIFA 21 foi anunciado uma semana depois da confirmação do cancelamento do circuito competitivo oficial do FIFA 20. Não serão realizados os campeonatos que restavam na temporada, incluindo a FIFA eWorld Cup 2020 (Mundial) e a FIFA eNations Cup 2020 (Copa do Mundo). Em troca, a EA Sports distribuirá US$ 700 mil (R$ 3,8 milhões) entre os pro players e instaurou o FIFA 20 Summer Cup Series, que será regionalizado e disputado entre os dias 17 de julho e 9 de agosto.

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários