Prefeito no Acre libera realização de cultos religiosos em meio a pandemia

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, liberou a realização de cultos religiosos no município. O decreto foi emitido nesta terça-feira, 23.

Epitaciolândia tem 125 casos de Covid-19. Desses, 93 pacientes estão curados. Os dados foram usados como justificativa pelo prefeito, para autorização de eventos religiosos com até 30% de capacidade de lotação dos ambientes.

PUBLICIDADE

Para frequentar as igrejas, as pessoas serão obrigadas a utilizar materiais de higiene e proteção individual. As igrejas terão que colocar cadeiras individuais com distanciamento de mínimo 2 metros. A higienização das cadeiras e banheiros deverá ser realizada com desinfecção completa das superfícies com álcool a 70º, além de limpeza de rotina antes e após o evento religioso.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários