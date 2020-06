Prefeitura de Rio Branco faz entrega de cestas básicas para artistas

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Sasdh), realizou nas últimas duas semanas a entrega de 157 cestas básicas para artistas que estão passando por um momento de vulnerabilidade na pandemia.

“A prefeita Socorro Neri tem feito várias ações no momento de pandemia, e a entrega de cestas básicas é apenas uma delas. A contribuição é para as famílias que realmente estão precisando e não estão podendo exercer a mínima atividade econômica que faziam antes da pandemia. Além das cestas básicas, entregamos também álcool em gel e máscaras para idosos, doentes crônicos, deficientes e famílias que estão extremamente vulneráveis”, enfatizou a gestora da SASDH, Núbia Musis.

O presidente da FGB, Sérgio de Carvalho, destaca que essas ações têm a intenção de minimizar um pouco os impactos tão duros de toda essa crise para os artistas.

“A gente sabe que a cultura foi violentamente impactada com esse momento de pandemia. Os artistas precisam do público, das casas de show e teatros para ter renda, então toda uma cadeia, inclusive de técnicos, está sendo muito prejudicada. A prefeita Socorro Neri está atenta a essa necessidade desse público, por isso, incentivou a criação de um festival on-line – o FestVida –, que foi um sucesso e contemplou 50 artistas da cidade. Agora, com essa parceria com a SASDH, fizemos um sistema de cadastro de pessoas que realmente estavam precisando”.

A artista Núbia Alves foi uma das contempladas e destacou a importância de receber essa ajuda: “Em um momento como esse que a gente não pode nem ir nem vir, e que não podemos exercer nossos trabalhos, é de uma importância muito grandiosa saber que eu, como artista, estou sendo resguardada com apoio da gestão pública”.

