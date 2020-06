Coronavírus: Prefeitura de Rio Branco prorroga suspensão das aulas por mais 15 dias

A prefeitura de Rio Branco prorrogou novamente a suspensão das aulas nas escolas públicas municipais e creches por mais 15 dias. A medida visa manter a população em casa para evitar maior disseminação do novo coronavírus, que tem a capital acreana como seu epicentro no estado.

Com isso, as unidades de ensino permanecerão fechadas pelo menos até o dia 30 de junho. Essa já é a terceira prorrogação das aulas desde a chegada da pandemia à cidade, no dia 17 de março.

O decreto expedido nesta quarta-feira (10) informa que as unidades da rede de ensino privadas, inclusive de nível superior, devem manter seus portões trancados até a data estabelecida.

Seguem suspensas as visitas ao público acolhido em abrigos e instituições de longa permanência municipais (próprios e da rede parceira); serviços nas Centrais de Atendimento ao Cidadão; e eventos e atividades culturais, esportivas, religiosas e de lazer com aglomerações.

