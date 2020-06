Prefeitura de Rio Branco vistoria obras de pavimentação do Ramal da Piçarreira

Seguindo o cronograma de investimentos em infraestrutura de ramais planejado pela prefeita Socorro Neri e sua equipe para este ano, a Prefeitura de Rio Branco está pavimentando as principais vias de acesso que fazem parte do chamado “Cinturão Verde” do Município com recursos próprios e de emendas parlamentares, como o Ramal da Piçarreira, com previsão de conclusão já nos próximos dias.

“A pandemia, que nos pegou a todos de surpresa, desestruturou o orçamento de todas as Prefeituras e com a nossa não foi diferente, o que nos impôs ainda mais cuidado com a utilização dos nosso recursos. Mesmo assim, nos planejamos de modo a garantir a manutenção de ramais e obras como essa que estamos prestes a concluir e entregar à comunidade”, disse a prefeita Socorro Neri que, na manhã desta sexta-feira (26), esteve no local para ver in loco o andamento dos serviços que estão sendo executados.

PUBLICIDADE

Foi acompanhada pelo deputado federal Alan Rick – autor da emenda parlamentar que destinou parte dos recursos para esta obra – o secretário municipal de Meio Ambiente, Aberson Carvalho; e o secretário adjunto de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Marcos Venício.

De acordo com ele, a obra consiste em terraplanagem, implantação de base para pavimento com brita, regularização, imprimação, tratamento superficial duplo (TSD) e aplicação de capa selante 2,2 quilômetros de extensão por 06 metros de largura entre o Porto do Benfica e o Ramal do Rodo.

“Se tem uma frase que define a forma como trabalho é que é preciso dar um passo de cada vez e do tamanho que as pernas alcançam, é assim que estamos criando as condições para avançar nas melhorias que a comunidade precisa. O nosso empenho na gestão municipal é em fazer com responsabilidade e o compromisso é de que o que for possível fazer nós vamos fazer e com parcerias como essa com o deputado Alan Rick é que conseguimos fazer mais pelo coletivo”, disse a prefeita à comunidade.

Sob a sombra das árvores de uma das propriedades, ela conversou com um grupo de lideranças e moradores, entre os quais o pastor Daniel Batistela, o produtor rural e um dos moradores mais antigos da localidade, Francisco Piaba, entre outros.

“Nós só temos a agradecer porque estamos vendo o trabalho que a prefeita Socorro Neri está fazendo só melhorar a nossa realidade”, disse Piaba.

Já o pastor Daniel Batistela, lembrou das dificuldades enfrentadas antes e enalteceu a parceria da prefeita e a união de forças com o deputado Alan Rick, que por sua vez disse ter ficado feliz com o que viu

“É uma alegria muito grande ver o bom trabalho que vem sendo realizado com recursos de uma emenda individual minha, mais a contrapartida da prefeitura. Eu gosto muito da forma séria como a prefeita Socorro Neri trabalha e eu sou um parceiro de Rio Branco”, enfatizou o parlamentar.

Com a pavimentação do Ramal da Piçarreira serão beneficiados cerca de 5 mil moradores da região do Benfica, Santa Fé, Castanheira, Garapeira, Moreno Maia, Capatará e Ribeirinhos, dentre os quais mais de 400 produtores rurais que ansiavam por melhores condições de acesso e escoamento da produção.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários