Prefeitura distribui sopa para população em situação de rua

Visando fortalecer ações voltadas para a população em situação de rua, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com o Governo do Estado do Acre e o Programa Mesa Brasil, percorre determinados pontos da cidade para realizar entrega de sopas para este público.

De segunda a sexta-feira, ao final da tarde, a equipe do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) coleta os alimentos produzidos no restaurante do Serviço Social do Comércio (Sesc), e segue para distribuir nos locais onde geralmente se concentram as pessoas que estão vivendo nessa situação.

Silvia Aleticia, coordenadora do Centro Pop, afirma que a gestão municipal vem minimizando os riscos de contaminação da população de rua. “Com a menor circulação de pessoas, a população de rua enfrenta grandes problemas para fazer “bicos” e conseguir o alimento. A Prefeitura atua para garantir higienização e três refeições diárias a este público, incluindo a sopa, já que a falta de higiene e a carência nutricional pode os tornar mais vulneráveis ao coronavírus”.

Centro Pop: Travessa Ponta Porã, 55 – Capoeira. Funcionamento de 8 horas às 17 horas.

Programa Mesa Brasil

O Mesa Brasil Sesc é uma Rede nacional de Bancos de Alimentos que atua contra a fome e o desperdício. O programa atende prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional assistidas por entidades sociais cadastradas. Além disso, também atua em caráter emergencial com um trabalho de logística humanitária, mobilizando parceiros, arrecadando e distribuindo doações para pessoas atingidas por calamidades em todo o país.

