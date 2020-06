Prefeitura participa de videoconferência para discutir acolhimento à população de rua

Município apresentou as principais providências adotadas no atendimento a essas pessoas

Na tarde da sexta-feira, 05, a Prefeitura de Rio Branco, por meio das Secretarias de Assistência Social e Direitos humanos (SASDH) e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), participou de videoconferência realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ/AC). O evento teve o objetivo de discutir o acolhimento da população em situação de rua durante a pandemia. Na reunião, estiveram presentes também, outras instituições do Estado, do Sistema Judiciário e do Legislativo.

O município apresentou as principais providências adotadas no atendimento às pessoas em situação de rua e as ações intersetoriais que devem ser implementadas a partir do “Plano Emergencial de Atenção à População em Situação de Rua durante o Período de Pandemia da Covid-19”.

A Prefeitura anunciou, também, a implantação da “Unidade de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua com Diagnóstico de Covid”, e ressaltou a necessidade de uma gestão compartilhada entre os setores, visando garantir respostas imediatas para as diversas demandas que surgirão a partir do acolhimento deste público, principalmente em relação as políticas de assistência social e saúde.

Brazil Confirmados 659,114 +13,108 (24h) Mortes 35,456 +409 (24h) Recuperados 302,084 45.83% Ativos 321,574 48.79%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários