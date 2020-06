Presidente do Botafogo critica volta do Carioca: “Desconexão com a realidade”

Contrário ao retorno dos jogos de futebol do Rio de Janeiro , o Botafogo se posicionou, ao lado do Fluminense, contra a retomada do Campeonato Carioca em Arbitral realizado pela Ferj e com os demais clubes nesta segunda-feira. A tendência, porém, é que o Estadual retorne nesta quinta, decisão a qual Nelson Mufarrej, presidente do Alvinegro, classificou como “desconexa da realidade”.

– É uma decisão de profunda desconexão com a realidade. Infelizmente, a maioria dos clubes no Arbitral entendeu ser o momento de voltar a disputar jogos, a despeito do cenário caótico vivenciado. Fomos contrários. Além disso, a preparação física, após longo período sem contato com bola, precisa de um trabalho adequado – afirmou o presidente do Botafogo , Nelson Mufarrej.

O mandatário alvinegro ainda disse que a questão, agora, também está a cargo do departamento jurídico do Botafogo, acionado logo após o fim da reunião.

– Acionei o Departamento Jurídico assim que acabou o Arbitral. O Botafogo vai buscar defender os seus interesses caso as datas apresentadas sejam confirmadas. O futebol impacta sobremaneira a vida das pessoas e a mensagem para a sociedade que se deveria passar, nesse momento, não é de competição ou disputas – completou.

