Presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, revela que contraiu covid-19

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, contraiu o novo coronavírus, mas já está curado. O dirigente passou por exames há mais de 60 dias e foi constatada a presença da covid-19 em seu organismo. Mas ele está bem e já recuperado, segundo informações do clube paulista.

De acordo com a nota oficial, Andrés não apresentou nenhum sintoma e não esteve no CT Joaquim Grava desde a reapresentação do elenco. No domingo, o Corinthians anunciou que 21 jogadores do elenco profissional foram infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Desses, 13 já se recuperaram, enquanto outros oito estão afastados.

“Avaliado periodicamente pelo Departamento Médico do Corinthians, o presidente Andrés Sanchez apresentou em seus testes, há mais de 60 dias, a imuglobina IgG, o que significa que já teve contato com o coronavírus. No entanto, não apresentou nenhum dos sintomas da covid-19 e não esteve no CT Dr. Joaquim Grava desde a reapresentação do elenco”, diz a nota enviada pelo clube.

O Corinthians apresentou nesta quinta-feira o atacante Jô, em uma entrevista coletiva virtual. O jogador passou por testes do covid-19 e não é um dos infectados. Os nomes dos 21 jogadores não foram divulgados pelo clube.

