Prestes a ter alta, Thor Dantas fala sobre “tempestade” que enfrentou com coronavírus

Após 14 dias de muita preocupação e intensas orações de seus amigos, o médico e infectologista Thor Dantas conseguiu melhorar do quadro grave de coronavírus. A informação foi dada por ele mesmo em um texto divulgado nas redes sociais nesta terça-feira (16).

“Como todos já sabem, fui acometido pela forma grave da COVID. Após 14 dias de sintomas muito intensos e tentativas diversas de tratamento (incluindo plasma e corticosteróides), a doença continuou avançando, chegando a aproximadamente 60% dos pulmões acometidos. Passei a apresentar dificuldade respiratória e queda da oxigenação do sangue. Os exames mostravam também a presença da chamada “tempestade de citocinas”, que caracteriza as formas graves de COVID, com grandes alterações das provas de inflamação e coagulação sanguíneas. Ao acometimento pulmonar pela COVID se associou ainda uma pneumonia bacteriana secundária, como complicação”, contou o profissional.

No texto, Thor também falou sobre a quantidade de procedimentos que a que se submeteu.

“Passei por muita ventilação mecânica não invasiva, oxigenioterapia, antibióticos, anticoagulantes e medicações imunossupressoras (para tentar controlar a resposta imunológica exacerbada)”.

No 23º dia da doença, Dantas disse que deve receber alta daqui 2 ou 3 dias e que quer logo voltar ao Acre.

A tempestade inflamatória e a pneumonia bacteriana cederam e os exames de coagulação estão em curva de melhora. Pelo andamento, devo ter alta hospitalar dentro dos próximos 2-3 dias. Agradeço muito a todos que me ajudaram, torceram, rezaram, fizeram orações, mandaram boas energias e pensamento positivo… Muito obrigado mesmo. Espero estar de volta em breve ao Acre e ao trabalho”, finalizou.

Thor saiu do Acre de UTI no ar para São Paulo, onde recebeu os devidos cuidados.

