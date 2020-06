Processo seletivo traz vagas de estágio para ensino médio e superior no Acre

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), publicou na manhã desta terça-feira (30) um edital de processo seletivo com vagas de estágio para vários cursos de nível superior.

As vagas são para os cursos de Administração, Saúde Coletiva, Gestão Ambiental, Gestão Pública, Recursos Humanos, Sistemas de Informação, Música, Matemática, Direito e Ciências Contábeis. Há também oportunidades para alunos do Ensino Médio. As vagas são para Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

No caso do ensino superior, como pré-requisito, os acadêmicos precisam estar a partir do 3º período do curso. No ensino médio, a partir do 2º ano.

Em atendimento a regras de isolamento social e orientações da OMS contra a disseminação do Novo Coronavírus (Covid-19) as inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico a partir das 00h:00m do dia 01/07/2020 até as 23h:59m do dia 10/07/2020, através do envio da documentação abaixo relacionada para o endereço eletrônico [email protected]

Documentos necessários: Curriculum Vitae; Cópia RG e CPF; Declaração de Matrícula da Instituição de Ensino; histórico escolar que conste as notas/menções referente o 2º semestre de 2019; Cópia de Comprovante de Endereço atualizado e, se aplicável, a declaração de insuficiência de renda anexa a este edital.

A seleção que trata este disposto adotará como critério de maior média global das notas obtidas, para a organização da lista de classificação, que será feita em ordem decrescente, de acordo com o turno indicado pelo estudante disponível para estagiar. O recrutamento do estudante para o estágio não-obrigatório remunerado, nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, deve observar o aproveitamento do estudante, mediante a obtenção de média global igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) dos pontos previstos nas matérias cursadas no período letivo imediatamente anterior ao da concessão do estágio, conforme previsto no art. 6°, inciso II do Decreto Estadual nº 2.677, de 10/06/2015.

O estágio terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante avaliação de desempenho e no interesse do Governo do Estado do Acre. A carga horária semanal será de 20 (vinte) ou 30 (trinta) horas distribuídas nos horários de funcionamento das Secretarias, Autarquias e Fundações e compatível com o horário escolar. O estagiário receberá, a título de bolsa de estágio, os valores conforme o nível e carga horária descritas na planilha abaixo:

O estagiário receberá a título de auxílio-transporte, o valor correspondente a duas passagens de ónibus por dia, proporcional aos dias efetivamente estagiados, no valor de R$ 4,00 (quatro reais) cada.

No ato de inscrição, o estudante deverá indicar o turno disponível para realizar o estágio curricular não obrigatório, podendo o mesmo optar entre os turnos matutino, vespertino ou ambos, desde que haja compatibilidade com o horário escolar do estudante.

A ficha de inscrição está disponível no final da página 23 do DOE, com anexos 1 e 2, que devem ser enviados por e-mail.

