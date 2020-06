Professor da Ufac volta à música e anuncia EP para o Dia dos Namorados

Você acompanhou no nosso site que o professor da Ufac, Allan, voltou ao mundo da música e agora se chama Allan Duacre. Carregando o nome do estado de coração também no nome artístico, o rondoniense anunciou há alguns dias o lead single “Vem Cá” – caso você ainda não tenha escutado, basta dar o play:

Agora, Allan veio às redes para revelar a capa do seu novo projeto e a data de lançamento. “Essa é a capa do meu novo EP. ‘Entre Lençóis’ será lançado no dia dos namorados, 12 de junho”, comemorou em seu perfil oficial no Instagram.

O EP será lançado em todas as plataformas digitais.

Brazil Confirmados 539,045 +9,640 (24h) Mortes 30,486 +440 (24h) Recuperados 211,080 39.16% Ativos 297,479 55.19%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários