Projeto da Prefeitura de Rio Branco leva atividades online para alunos da Educação Infantil

"Mesmo em casa, elas podem se conectar com a escola, com os colegas, com os professores e com o universo educacional"

Ciente das limitações que estamos enfrentando por conta da pandemia do novo coronavírus, mas, também, da necessidade de continuarmos fortalecendo a Educação e os vínculos afetivos através das tecnologias que nos permitem os encontros virtuais numa dimensão intermediária, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), resolveu criar o projeto Portal da Escola, que mantem as crianças do pré-escolar e da creche na Capital conectadas com uma rotina educacional por meio de uma plataforma e de grupos de WhatsApp.

É isso mesmo. Embora a execução do projeto não conte como carga-horária, seu objetivo é trazer para as crianças a possibilidade de integrar um espaço de relações ainda que não fisicamente, mas acessando a um portal que dispõe de atividades diárias para entreter e ajudar no desenvolvimento emocional delas, é o que garante a secretária municipal, Vômea Maria de Araújo.

“Entendemos que esta pandemia trouxe uma ruptura nos nossos vínculos afetivos, que são extremamente importantes para o desenvolvimento das crianças. Por isso, pra que elas não voltem no pós-pandemia para a escola com sentimento de desmotivação ou perdidas, resgatar essas interações é fundamental. Mesmo em casa, elas podem se conectar com a escola, com os colegas, com os professores e com o universo educacional, mesmo isso não contando como carga-horária”, defendeu.

Na plataforma, os alunos de 2 a 10 anos, têm acesso às atividades recreativas e lúdicas que foram planejadas por uma equipe de profissionais da Seme, com base no novo currículo para o Ensino Infantil. Nesta, os pais repassam aos pequenos as propostas lançadas – algumas, inclusive, voltadas para o convívio familiar, numa forma de integrar os espaços.

“Nós nos preocupamos com a educação pensada em todas as suas dimensões e, por isso, percebemos que o rendimento só acontece quando o vínculo é seguro”, continuou a titular da pasta.

Pensando nos que não conseguem ter acesso ao site criado pelo órgão, a Seme orientou os gestores das escolas de Rio Branco a criarem grupos de WhatsApp com os responsáveis, para que as atividades também seja repassadas pelo programa, alcançando o maior número possível.

A coordenadora pedagógica da escola Valdiva de Castro dos Santos, no Conjunto Universitário, Ioneide da Silva, disse à reportagem do ContilNet que o projeto foi pensando de uma forma muito inteligente pela gestão atual e que atende uma necessidade muito importante – a de estabelecer vínculos.

“As crianças precisavam disso, do contato, mesmo que pela internet, com a escola. Elas estão entendendo que embora exista um vírus infectando pessoas por aí e que precisamos ficar em casa, também podemos nos relacionar virtualmente e criar novas possibilidades”, salientou.

Ioneide considera que a ação tem sido muito satisfatória.

A mãe da pequena Evellyn Brito, de 5 anos, Nerian Brito da Rocha, disse que a filha tem se sentido muito bem com as histórias, vídeos e brincadeiras que são lançadas diariamente na plataforma.

“Eu sinto a Evellyn muito bem e à vontade com essa forma nova forma de seguir com as relações. Ela tem pintado, brincado, rido e compartilhado novas descobertas com a gente, o que me faz pensar que é importante a socialização deles nesse momento tão difícil que estamos enfrentando”, enfatizou.

