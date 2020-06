Projeto faz atendimento psicológico grátis a profissionais que atuam no combate à covid

Ação foi criada pela psicóloga Aguiar e conta com um grupo de 8 profissionais da área

Pensando nos inúmeros desafios e sofrimentos enfrentados pelos profissionais da área de Saúde que atuam diretamente na linha de combate ao coronavírus no Acre, a psicóloga Ramona Aguiar resolveu criar o projeto “Acolha um profissional de saúde”, com o objetivo de oferecer um suporte psicológico aos heróis que atuam no tratamento de inúmeras pessoas diagnosticadas nos hospitais do estado.

Com um grupo de 8 psicólogas voluntariadas, o projeto oferece acolhimento online para os profissionais que se interessem pela proposta.

Ramona disse que a ação surgiu a partir da ideia de que “quem cuida também precisa ser cuidado”.

“Tendo em vista as demandas de cuidado em saúde mental que surgiram devido à pandemia, comecei a refletir que quem cuida de nós também precisa ser cuidado/acolhido. A todo momento via entrevista de profissionais de saúde falando o quanto estão sobrecarregados, cansados e sentindo medo… Comecei a pensar que como psicóloga, poderia ajudar de alguma forma nesse momento tão difícil que a humanidade está vivenciando”, explicou à reportagem do ContilNet.

O profissional de saúde que deseja atendimento, pode entrar em contato diretamente com a psicóloga voluntariada, com nome e número disponível no Instagram @acolhaumprofissionaldesaude ou mandar um direct para a página.

