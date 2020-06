Quase 150 pessoas foram curadas do coronavírus nas últimas 24 horas no Acre

Mesmo com 276 novos casos de coronavírus divulgados neste sábado (20) no último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), 149 pessoas receberam alta médica nas últimas 24 horas.

São 6.089 pessoas livres do vírus. 11.263 já foram diagnosticadas.

A incidência da Covid-19 no Acre é de 1.277,1 casos por 100.000 habitantes, os municípios de Cruzeiro do Sul

e Assis Brasil apresentam as maiores incidências do Estado com 2.078,6 e 1.766,2/100.000 habitantes,

respectivamente.

Confira a situação por município:

