Quase 30 policiais penais do presídio de Sena foram infectados pelo coronavírus

Pelo menos 28 policiais penais da Penitenciária Evaristo de Mores, em Sena Madureira, coordenada pelo Instituto de Agentes Penitenciários do Acre (Iapen), foram diagnosticados com coronavírus na última semana.

A informação foi confirmada pelo diretor da unidade, Denis Araújo, à reportagem do ContilNet.

De acordo com ele, as contaminações resultaram em uma baixa no efeito de agentes que fazem a segurança do local e no cancelamento de eventos previstos.

O que tem dado esperança ao órgão é a cura de 10 dos que já foram infectados e estão conseguindo retornar ao trabalho.

“Está complicado, pois temos uma categoria muito importante, tanto quanto a da Saúde, sendo afetada de forma muito rápida por esse vírus, mas estamos conseguindo retornar aos poucos”, defendeu.

Dois presidiários foram diagnosticados até o momento, é o que também afirma Araújo.

Comprometendo ainda mais o efetivo, Denis destacou que seis policiais estão afastados, porque são do grupo de risco, e outros estão aguardando resultado de exame.

