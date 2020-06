Quase 60 pessoas morreram de covid-19 no Acre na primeira semana de junho

Número bateu record semanal e representa 28,5% do total de 207 óbitos notificados até o momento

Entre os dias 1 e 7 de junho, o Acre registrou 59 óbitos por covid-19. O número é o maior já observado no período de uma semana. Nos últimos sete dias de maio, foram 56 mortes e na semana anterior a esse período 30 pessoas perderam a vida para a doença. Até o momento, o total de óbitos é de 207, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Na primeira semana de junho, um bebê de dois meses de vida e dois jovens de 17 e 18 anos morreram de covid-19. As demais vítimas foram pessoas entre 40 e 80 anos. A maioria tinha acima dos 60.

Só nos primeiros sete dias de junho foram registrados também 1.767 novos casos da doença. Com isso, o total de infectados chega a quase 8 mil. Todos os municípios do Acre já entraram na rota do coronavírus e apenas quatro ainda não têm óbitos. São eles Jordão, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Manoel Urbano.

Brazil Confirmados 693,953 +1,991 (24h) Mortes 37,312 +813 (24h) Recuperados 302,084 43.53% Ativos 354,557 51.09%

