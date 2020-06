Queda no número de novos casos de coronavírus no AC se deu por falta de testes

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) comunicou nesta quarta-feira (3) que a redução no número de novos casos de coronavírus nos últimos dias ocorreu por conta do baixo estoque de swab, uma espécie de cotonete longo usado para coletar secreções no nariz e garganta.

É esse objeto que vai para análise no laboratório para atestar se a pessoa suspeita tem ou não o novo vírus. A pasta informou que o material já chegou nesta semana para abastecer os pontos de coleta. Com isso, os casos podem aumentar consideravelmente nos próximos dias.

Desde meados de maio que o Acre tem registrado números diários de novos casos superiores a 200, alguns chegando a mais de 300 e 400 contaminações, com o recorde de 524 no dia 23. No entanto, a partir do dia 31 os números ficaram na casa dos 100 devido à falta de testes.

Brazil Confirmados 560,737 +4,069 (24h) Mortes 31,417 +139 (24h) Recuperados 253,570 45.22% Ativos 275,750 49.18%

