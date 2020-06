Rafinha Bastos mostra policiais agredindo homem e desabafa sobre racismo

View this post on Instagram

Mais um George Floyd de todo dia no Brasil. Isso aconteceu hoje em São Paulo. Por sorte, a câmera mostra o número da viatura e os policiais já estão sendo investigados. Ações como essa acontecem aqui a todo momento e raramente chegam ao conhecimento do público. Até porque nem a vítima e muito menos as testemunhas tem coragem de denunciar o abuso. Foi exatamente isso que aconteceu nesse caso. O rapaz disse ao delegado que estava machucado porque havia escorregado na escada. Esse é o Brasil. #SãoPaulo #policebrutality /// 🇺🇸 The George Floyds of everyday in Brasil.