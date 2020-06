Receptador devolve rodas furtadas de carro que estava estacionado em Rio Branco

Após o ContilNet publicar que as rodas de um carro haviam sido furtadas no Bairro Bela Vista, em Rio Branco, na madrugada de quarta-feira (24), o receptador devolveu os bens materiais à vítima.

Na manhã desta quinta-feira (25), o dono que teve as rodas furtadas foi surpreendido por uma pessoa que disse que tinha lido a matéria, e percebeu que os pneus se tratava daqueles descritos, então, decidiu devolver ao proprietário.

O roubo aconteceu quando o veículo estava estacionado na frente da residência, como sempre ficava todas as noites, quando cerca de 3 pessoas, entre elas uma mulher, chegaram no local em um veículo modelo Gol de cor branco, e levaram vários macacos para segurar o carro.

De maneira rápida, os ladrões levantaram o carro e conseguiram retirar todas rodas, que são esportivas e possuem alto valor monetário. Pela manhã, ao ver a cena lamentável, a família gravou as cenas e pegou as filmagens de câmeras de segurança que mostram o momento do ocorrido.

