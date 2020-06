Record define data de realitys e Galisteu é cotada para atração, diz coluna

A loira é cotada para voltar à emissora como apresentadora da quinta temporada do Power Couple, antes liderado por Gugu Liberat

A Rede Record já definiu o calendário de estreia de seus realitys shows, segundo informou a coluna Flavio Ricco, do portal R7.

Além do Top Chef, que estreia no próximo dia 15, A Fazenda 12 começa na segunda quinzena de agosto ou primeira de setembro. Com participantes já definidos, o programa ainda será liderado por Marcos Mion.

Já em abril de 2021 estreia a quinta temporada do reality de casais Power Couple, antes apresentado por Gugu Liberato, morto em novembro do ano passado após um acidente doméstico. Segundo a coluna, Adriane Galisteu é cotada para ficar no lugar de Gugu.

Galisteu já esteva antes na Record, no programa É Show, entre 2000 e 2004. A atração só saiu do ar após a apresentadora aceitar um chamado do SBT.

