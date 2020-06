Recuperação de Federer está mais demorada do que o previsto

Ex- número 1 do mundo e atual quarto colocado no ranking da ATP, o suíço Roger Federer não está tendo a melhor recuperação de uma lesão sofrida no joelho direito no início deste ano. Em fevereiro, pouco depois do Aberto da Austrália, o tenista passou por uma cirurgia para tentar resolver o problema, mas Severin Luthi, um de seus treinadores, revelou que o processo de reabilitação está deixando a desejar.

“Não está ocorrendo tão bem como esperávamos, está sendo mais lenta”, disse Severin Luthi, que também é o capitão da Suíça na Copa Davis, em entrevista para o canal de TV suíço SRF.

Por conta da cirurgia, Federer já havia anunciado que ficaria de fora de Roland Garros – que foi adiado devido à pandemia do novo coronavírus -, na França, e dos torneios do circuito profissional da ATP, os quais também não aconteceram desde a suspensão da temporada em março.

Severin Luthi contou ainda que há a possibilidade de os torneios retornarem em setembro, quando Federer já deverá estar totalmente recuperado da lesão. “Acredito que podemos voltar a ver alguma ação a partir desse mês. Estamos com esperança disso”, declarou.

