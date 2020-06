Rede Globo ameaça processar Flamengo caso o clube transmita seus jogos

Caso o Flamengo decida transmitir seus próprios jogos do Campeonato Carioca, a Rede Globo ameaça processar o clube. O Rubro-Negro anunciou o planejamento após a Medida Provisória 984, assinada pelo Jair Bolsonaro. A MP determina que os direitos de transmissão dos jogos passam a ser do mandante da partida.

A Globo entende que a medida não tem validade para contratos já existentes. No caso do Carioca, a emissora acertou com todos os outros 15 clubes, exceto o Flamengo, até 2024. Por isso, os jogos do time rubro-negro não têm sido transmitidos.

PUBLICIDADE

O Estadão teve acesso à nota enviada pela emissora na qual ela lembra ser a detentora dos direitos de transmissão do Estadual até 2024. “A nova MP, ainda que seja aprovada pelo Congresso Nacional, não altera essa cessão já realizada, que é um negócio jurídico perfeito, garantido pela Constituição Federal. A Globo não detém os direitos sobre os jogos do Flamengo e por isso não irá transmiti-los. Da mesma forma, o Flamengo não poderá transmitir qualquer um de seus jogos (ainda que seja mandante) porque a Globo é detentora dos direitos de todos os demais clubes participantes do Campeonato Carioca”

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários