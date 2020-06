Regional do Baixo Acre concentra mais de 80% das mortes por coronavírus

Índice é puxada por Rio Branco, o epicentro da doença no estado, com 196 mortes das 271

Oito em cada 10 mortes por covid-19 registradas no Acre são dos municípios da regional do Baixo Acre. A concentração é puxada pela capital, que reúne sozinha 71% das vítimas, com 208 óbitos notificados.

Todas as cidades da região registraram mortes. São elas Senador Guiomard (5), Porto Acre (6), Plácido de Castro (5), Capixaba (3), Acrelândia (2) e Bujari (1).

Juntos, os sete municípios concentram 6.850 casos de coronavírus, o que equivale a 62% do total. Rio Branco tem 5.799, Plácido de Castro tem 241, Senador Guiomard tem 220, Acrelândia tem 181, Porto Acre tem 175, Bujari tem 124 e Capixaba tem 110 contaminações oficiais.

