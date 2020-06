Responsável por gerenciar mulheres faccionadas do PCC no Acre é preso pela polícia

Foi preso na manhã desta terça-feira (23) pela Polícia Militar o responsável por gerenciar filiações de mulheres ao Primeiro Comando da Capital (PCC) no Acre. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Ghidorah, deflagrada pelo Ministério Público do Acre (MPAC) por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Foram expedidos 20 mandados – 10 de prisão e 10 de busca e apreensão – em Rio Branco, Senador Guiomard, Feijó, Tarauacá e Rodrigues Alves.

A ideia era desarticular integrantes que exerciam a função de conselheiros, lideranças e gerência dos interesses das organizações criminosas.

As investigações tiveram início há 5 meses após a prisão de um integrante do PCC em Guarulhos (SP). Na ocasião, os investigadores encontraram uma planilha de pagamentos de valores para a filial do PCC no Acre, além do Bonde dos 13 e Ifara, ambas aliadas à organização criminosa.

