Retorno do atacante Fred gera mais de R$ 800 mil ao Fluminense

O retorno de Fred ao Fluminense gerou respostas imediatas ao cofre do clube. Segundo o clube informou nesta quarta-feira (3), entre novos sócios, produtos vendidos na loja oficial e a venda de ingressos solidários para o jogo do tetra -que foi reprisado na Globo no último domingo -, a torcida gerou mais de R$ 800 mil. Além disso, houve boa repercussão nas redes sociais.

O clube das Laranjeiras anunciou a volta do camisa 9 pouco antes do apito inicial do duelo com o Palmeiras, que teve triunfo tricolor e acabou na celebração do quarto título do Brasileiro. Ainda de acordo com o Fluminense, foram vendidos 28.080 ingressos, batendo o recorde anterior, que era do Fla x Flu do Carioca de 95, do gol de barriga, que teve 21 mil unidades comercializadas. A ação mais recente rendeu R$ 220.170,00.

Em relação à adesão ao programa Sócio Futebol, foram 1.200 novos sócios, o que representa mais de R$ 400 mil anuais. Entre o anúncio de Fred e a aproximação do início da live na FluTV, após a reprise do jogo, houve 400 novas associações.

Do momento em que a volta do atacante foi oficializada, na tarde de domingo, até a manhã seguinte, a Loja do Flu recebeu 400 novos pedidos, que podem ter mais de um produto. O número representa um aumento de 300% em pedidos.

Ídolo do Tricolor, Fred vai para a segunda passagem pelas Laranjeiras. Na primeira, conquistou as edições de 2010 e 2012 do Campeonato Brasileiro. Ele se despediu do clube em 2016 e defendeu Atlético-MG e Cruzeiro antes do retorno.

Fred está fazendo o trajeto de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro de bicicleta, em viagem que é parte de uma ação social, na qual haverá doação de alimentos a famílias.

