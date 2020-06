Rio Branco ainda está na fase de emergência e não tem condições de reabrir comércio

A prefeita de Rio Branco Socorro Neri (PSB) usou as redes sociais para falar sobre a situação da cidade de Rio Branco, em meio ao pacto do governo, o “Acre sem Covid”. Para ela, a situação é crítica devido ao aumento de casos da doença e a cidade não apresentaria as condições necessárias para reabertura do comércio.

“Hoje, nossa Rio Branco ainda está na fase vermelha (emergência), que é a mais crítica e, portanto, deve ser a mais restritiva” declarou.

A gestora diz que necessita de resultados satisfatórios para que Rio Branco, possa sair da fase “vermelha”, a mais crítica do plano. “Para começar o processo gradual e responsável de reabertura, precisamos melhorar os indicadores e migrar para a fase laranja (atenção). Na sequência, para a fase amarela (controle). E, por último, para a fase verde (cuidado)”, explicou.

Neri disse que a cidade que precisa melhorar os índice de novos casos, índice de novas internações, índice de novos óbitos, taxa de ocupação de UTIs, taxa de ocupação de Leitos, índice de Notificação e por fim, o índice de Isolamento Social.

“Estamos dialogando com todas as categorias e trabalhando os protocolos necessários para, de forma segura e responsável, procedermos a reabertura, no momento em que for possível”, argumentou.

