Rio Branco tem apenas um leito de UTI vago para pacientes com coronavírus

Taxa de ocupação de UTIs no AC era a maior do país na quinta, disse projeto de transparência

A saúde pública de Rio Branco tinha, até o final desta sexta-feira (19), somente um leito de UTI vago. Das 38 unidades de terapia intensiva da capital, 37 estavam ocupadas, informou a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

No entanto, a pasta esclareceu que esse número muda diariamente, para cima ou para baixo, à medida em que pacientes dão entrada, ganham alta ou morrem. Na quarta (17), por exemplo, havia cinco leitos vagos na cidade. No dia seguinte, o número caiu para um e se manteve na sexta.

Essas unidades estão instaladas no Pronto-Socorro de Rio Branco e no Instituto de Traumatologia e Ortopedia.

No Juruá, dos 10 leitos de UTI disponíveis, sete estavam ocupados no relatório de sexta-feira da Sesacre. O número é o mesmo do dia anterior.

A taxa de ocupação de UTIs no Acre era a maior do país na quinta, informou o projeto de transparência Contagem Coronavírus Brasil, criado por jornalistas e pesquisadores.

Em todo o Acre já são quase 11 mil infectados pelo novo coronavírus, com mais de 290 mortes.

