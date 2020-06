RO: Prefeito que decretou isolamento social é flagrado bebendo em bar

A PM/RO registou um boletim de ocorrência, relatando que o prefeito de Mirante da Serra (RO), Adinaldo de Andrade (MDB), foi visto em um bar, durante a madrugada da última quinta-feira (11), em pleno um decreto expedido por ele mesmo, onde proíbe a aglomeração de pessoas, em razão da pandemia de coronavírus.

De acordo com a PM, uma guarnição passou pelo local e avistou cerca de 11 pessoas dentro do bar, eles pararam e perguntaram da proprietária o motivo do estabelecimento estar aberto, ela afirmou que só estava descumprindo o decreto por insistência do prefeito que pedia para ficar no local.

Ainda segundo a polícia, o prefeito estava ingerindo bebida alcoólica. Questionado, ele teria tratado os policiais de forma ríspida.

O boletim de ocorrência diz que por razão dos ânimos exaltados, os policiais não levaram ninguém a delegacia, mas registraram a ocorrência.