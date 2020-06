Roberta Miranda leva tombo e cai em fogueira ao vivo durante apresentação: “tinha que acontecer”

Roberta Miranda protagonizou uma das cenas mais inusitadas e doloridas também no final de semana. A cantora levou um tombo durante sua live no último sábado,15

Roberta Miranda protagonizou uma das cenas mais inusitadas no último sábado, 13. A cantora estava realizando uma live, intitulada, São João. Durante a apresentação, Roberta estava conversando com a câmera e andando para atrás. Sem perceber, a cantora acabou pisando em uma fogueira cenográfica se desequilibrou e caiu sentada.

A fogueira cenográfica não aguentou o peso da cantora e acabou desmontando fazendo com que Roberta Miranda fosse ao chão, tudo ao vivo: “Tinha que acontecer isso. O bumbum da Roberta está machucado” disparou a sertaneja.

Depois da queda, Roberta levantou e continuou cantando na live que teve mais de duas horas e meia de apresentação.

MUSA DAS REDES

Roberta Miranda é famosa por ser muito ativa na rede social. Algumas vezes suas brincadeiras chegam a reverberar até demais e se transformam em pequenas polêmicas.

Na última, a cantora comentou uma publicação de Whindersson Nunes. Na publicação, ela disse que a fama das partes íntimas do humorista é “pititica.” Quem não gostou muito foi a ex-esposa de Whindersson que chegou a rebater o comentário: “pois me serviu muito bem.” Diante dos comentários a cantora fez um vídeo para explicar que é amiga de Whindersson e que tudo não passou de uma brincadeira.

“A gente não pode mais brincar. Pelo amor de Deus. O Whindersson Nunes é um queridão meu. A gente se gosta muito, se você quer saber. E outra coisa, não tenho nada a ver com o piu-piu dele. O pintinho dele não é nem da Luísa, nem meu, nem de ninguém, é dele. É ele que carrega essa situação pra sempre. Pra você que destila veneno, para com isso. Eu gosto de brincar. Pra você que destila ódio, com todo a delicadeza, carinho e educação, que são peculiares da Roberta Miranda, vai tomar no seu cu” disparou a cantora.

