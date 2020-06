Roberto Duarte defende retorno do comercio e critica prorrogação do isolamento social

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) usou seu tempo na sessão remota da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), disse que após analisar o decreto do plano “Convivo sem Covid”, observou que a medida pode ocasionar em perda de empregos no Acre, além de prolongar o isolamento social.

“Com esse decreto será difícil retomarmos. A população vai ficar muito mais tempo isolada. É muito difícil manter o isolamento. As pessoas estão entrando em desespero, eles estão vendo seus empregos indo água abaixo e com altos índices de desemprego. As pessoas não estão suportando essa situação”, declarou.

Duarte disse ainda que uma das soluções para voltar à normalidade, é realizar a testagem em massa, e em segundo, iniciar a medicação nos pacientes que testarem positivo para a doença. “Precisamos de um plano eficaz e seguro para a retomada gradual das atividades. Muitos CNPJ estão falindo em nosso estado, entendemos que o momento é de salvar vidas”, argumentou o emedebista.

